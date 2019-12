Capodanno a Napoli, esplode anche il bancomat per il primo furto dell'anno

Ladri in azione a Marano allo scoccare della mezzanotte. I malviventi, approfittando dei festeggiamenti per il nuovo anno, hanno piazzato potentissimi petardi all'esterno dello sportello bancomat della Banca di Credito Popolare del corso Europa. Un'esplosione spaventosa che ha danneggiato le pareti dell'edificio in cui è ubicato l'istituto bancario. I malviventi sono riusciti, nel giro di pochissimi minuti, a sradicare lo sportello bancomat, caricato poi su un'autovettura (una Opel nera) e portato via a folle velocità sul principale corso della città.



Il furto è avvenuto nel bel mezzo dei festeggiamenti, sotto gli sguardi increduli di decine di persone. Indagano i carabinieri.