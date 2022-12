Capodanno a Napoli, sequestrati 58 chili di fuochi d'artificio illegali: denunciati due fratelli

Poco fa fa i carabinieri di Poggioreale hanno denunciato per fabbricazione o commercio abusivo e omessa denuncia di materie esplodenti due fratelli di 50 e 47 anni. I carabinieri hanno sorpreso i due in un locale a via Cupa Lautrec appositamente allestito per la vendita di materiale pirotecnico senza alcuna autorizzazione. 58 i chili di fuochi d'artificio sequestrati.