Napoli, il Capodanno dei vandali: botti sulle auto, rifiuti in fiamme e ragazzi spinti in mare

Ci sono i ragazzi costretti a scappare di fronte all’incubo di essere scaraventati in mare, nelle acque gelide di Mergellina. Poi ci sono le «grida» a mezzo social: avvisi sparati via facebook, proclami con cui si chiede ai condòmini o ai residenti di una stessa strada di non lasciare le auto in sosta per la notte di Capodanno, giusto per limitare i danni della santabarbara (vai a capire quanto legale) che sta per esplodere. Come a dire: autista avvisato, mezzo salvato. Poi ci sono i protagonisti dell’ultima moda cittadina, sempre all’insegna di inciviltà e impunità: petardi lanciati contro auto nel traffico, tracchi che mandano in frantumi finestrini e che provocano spavento e senso di impotenza.

Cartoline da Napoli, la città del boom di turisti, ma anche della spazzatura non raccolta, già la spazzatura, altro target di chi ha intenzione di lanciare petardi contro i cassonetti per mandare in fumo i rifiuti non raccolti. Sono le nuove tendenze per Capodanno, mode distruttive di chi fa di tutto per sporcare il volto di una delle capitali europee della cultura tra le più gettonate da turisti italiani e internazionali. Ma andiamo con ordine, alla luce di quanto emerso da segnalazioni di cittadini, denunce ed esposti raccolti in questi giorni.

È decisamente l’ultima moda dell’idiozia, esplosa in queste ore su alcuni canali social. A Barra la segnalazione più recente, che riguarda un alert comparso via facebook, in un italiano improbabile: «Non sostare le auto X il 31/12/19 per fuochi...», scrive l’idiota di turno. È evidente che c’è qualcuno che ha intenzione di scatenare l’inferno e sa di poter provocare danni alle vetture e alle persone.



Poi c’è la storia dei gavettoni di fine anno. È accaduto due sere fa sul lungomare, lato Mergellina, quando cinque studenti del Vasto sono stati costretti a disperdersi e a scappare, a fare ritorno a casa. Cosa era accaduto? Lo racconta Ciro, padre di uno dei cinque, che chiede l’anonimato: «Erano in dieci, hanno provato a scaraventare a mare i nostri ragazzi. Mi hanno detto che è diventata una moda, quanto basta a porre una domanda: perché nessuno mai si preoccupa di tutelare i ragazzi per bene di Napoli? È giusto assistere impotenti a scene di violenza del genere, senza mai ottenere una risposta concreta da parte delle forze dell’ordine?».

Sfoghi a parte, e al netto dell’abnegazione delle tante divise al lavoro stasera e domani, va ricordato che la galleria dell’idiozia cittadina si fa sempre più lunga e variegata. È in questo scenario che ha sollevato scalpore il lancio di un petardo contro una vettura che procedeva a passo d’uomo lungo via Carbonara. Strada trafficata, zona ad alta densità popolare, stando a quanto emerso finora pare che quello denunciato non è l’unico episodio. Sotto choc per qualche minuto la donna che era alla guida dell’auto e che ha sentito il botto, costretta a prendere atto del lunotto posteriore in frantumi: «Ho avuto paura per mio figlio piccolo, ho pensato a un agguato camorristico...».



Poi c’è l’emergenza rifiuti. Che in questo periodo rischia di acutizzarsi proprio a causa del lancio di petardi e di oggetti incendiari. Non è la prima volta che i vigili del fuoco intervengono a capodanno per sedare le fiamme appiccate ai cumuli di spazzatura. Ed è stato il presidente di Asia Maria De Marco a rivolgere un appello ai cittadini a non appiccare incendi tra i rifiuti, a non bersagliare i cumuli di spazzatura. Lo ha fatto ai microfoni della Radiazza, trasmissione condotta da Gianni Simioli e Francesco Emilio Borrelli.

Ed è ancora il consigliere dei Verdi Borrelli a chiedere massima attenzione da parte delle forze dell’ordine nei confronti delle tante mode nate sui social ed esplose sulla strada, a proposito della festa di fine anno: «Chiediamo massima attenzione agli inquirenti per identificare gli autori dei messaggi in cui si invitano i cittadini a spostare le auto; siamo vicini alle tante forze di polizia che questa notte saranno in campo per evitare il peggio. L’invito a tutti è di evitare fuochi pirotecnici illegali, anche per il rispetto che si deve agli animali domestici, i primi a soffrire di fronte a tanta inciviltà».



