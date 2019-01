Capodanno a Capri, festa e brindisi in Piazzetta e nei locali notturni dell'isola

Martedì 1 Gennaio 2019, 10:16

CAPRI - A Capri, come da tradizione, l’arrivo del nuovo anno è stato accolto e festeggiato in Piazzetta. Isola azzurra gremita di turisti e vacanzieri. Allo scoccare della mezzanotte, il via ai festeggiamenti con brindisi e musica. In Piazzetta, invasa da migliaia di persone, soprattutto giovani, la lunga notte di San Silvestro ha visto esibirsi sul palco la Nientedimeno swing band che ha presentato una lunga scaletta di musica dal vivo, con special guest Nathalie Caldonazzo. Soltanto dalle 3 in poi, spazio alla musica dance con dj Daniele Decibel Bellini.Affollati i ristoranti e i locali notturni dell’isola, da Villa Verde che ha accolto le star della kermesse cinematografica Capri Hollywood all’Anema e Core, dal Vv Bar al Number Two. Notte di lavoro e di controlli per le forze dell’ordine che ha visto in campo una ventina di uomini tra polizia e carabinieri. Nessun problema e nessun incidente particolare da segnalare sotto il profilo dell’ordine pubblico. Quattro persone hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Capilupi per ferite lievi o malori dovuti all’abuso di alcool. Pochi i botti esplosi sull’isola, ad eccezione di fuochi pirotecnici colorati, segno che sono stati accolti gli inviti dei sindaci di Capri ed Anacapri ad evitare botti pericolosi. I vigili del fuoco hanno domato in breve tempo un piccolo incendio in via Provinciale Marina Grande sprigionatosi a seguito dello scoppio di un petardo.