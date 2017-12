Napoli, tutti a piedi a Capodanno: fermi autobus, metrò e funicolari, nessun lavoratore Anm disposto a lavorare

Sabato 30 Dicembre 2017, 13:49

L'ennesimo incontro in prefettura, dopo quello avuto con il sindaco, tra l'amministratore e i rappresentanti sindacali dell'Anm per assicurare i servizi di linea 1 e delle funicolari per la notte di Capodanno ha avuto esito negativo. «Un segnale molto negativo verso la città, verso i napoletani e verso la marea di turisti», è il commento di Mario Calabrese assessore alle infrastrutture e ai trasporti.«Dispiace molto dover dire alle tante persone che stiamo accogliendo per il capodanno e ai tantissimi napoletani ormai abituati a festeggiare in piazza, che quest'anno non potranno servirsi della metropolitana e delle funicolare. Abbiamo fatto tutto il possibile perché questo non accadesse ma nessun lavoratore dell'Anm ha dato la propria disponibilità a lavorare con retribuzione dello straordinario la notte di capodanno».«Ovviamente ciò è davvero incomprensibile. L'azienda deve cambiare passo e questa sarà la nostra priorità per il prossimo anno. Per fare questo è necessario che lavoratori e sindacati abbiano chiara la gravità della situazione in cui versa l'azienda e degli sforzi che si stanno facendo per salvare Anm, per garantire i livelli occupazionali e per offrire alla città servizi di trasporto pubblico di livello adeguato. Questa avrebbe potuto essere l'occasione per riguadagnare un rapporto di fiducia con la città, un'occasione purtroppo persa. Voglio, infine, ringraziare la Regione Campania e la Città metropolitana di Napoli per la collaborazione offerta da Eav e Ctp» conclude Calabrese.