Covid, artisti e scrittori: «Napoli, a Capodanno niente feste e tutti a casa ma il brindisi è solo rinviato»

Le parole d'ordine sono vaccino, tamponi e famiglia. Le precauzioni utilizzate per il cenone della vigilia e il pranzo di Natale valgono anche per il Capodanno dei vip che in molti casi trascorreranno con pochi familiari l'arrivo del 2022. Capodanno casalingo per Maurizio de Giovanni. «Sarò a casa, ci saranno giusto i miei figli e i miei fratelli». Sette persone al massimo «tutti con terza dose fatta» con cui aspettare lo scoccare della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati