Capodanno, pasticcio a Pompei. Clementino: «Nessun concerto lì»

Pompei, gaffe del comune nel cartellone delle festività: annunciato il concerto in piazza Bartolo Longo di Clementino , il primo gennaio, ma con un video - diventato virale in rete - il rapper dice che è una fake news. «Io non sarò mai a Pompei», ha detto Clementino. «La mia unica data in Campania è il 23 dicembre al Palapartenope di Napoli. Non ci sono altre date. Stanno girando notizie di una mia data a Pompei, voglio molto bene agli amici di Pompei... però non esistono date mie a Pompei. Non ne hanno mai parlato con nessuna agenzia. Se leggete che Clementino è in concerto a Pompei', vi posso assicurare che la notizia è fake». Grande è stato lo stupore dei fan di Clementino che si sono chiesti «come sia possibile che l'amministrazione comunale di una città come Pompei, conosciuta in tutto il mondo per il patrimonio archeologico e la Regina del Rosario, abbia combinato un pasticcio simile?».Eppure il nome di Clementino appare sul manifesto degli eventi «Natale a Pompei 2019»: primo gennaio ore 21 concerto di Clementino in piazza Bartolo Longo, nello spazio antistante il palazzo comunale. Per non parlare delle riunioni fiume per l'ordine pubblico del primo gennaio, in considerazione della popolarità del rapper. Per togliersi dall'imbarazzo dal palazzo di città è stata confezionata una spiegazione last minute: «l'agenzia che segue il cantante aveva chiesto al dirigente comunale Raimondo Sorrentino di pubblicizzare l'evento pompeiano - aperto al pubblico in maniera gratuita - solo dopo il 23 dicembre, data in cui Clementino si esibirà a Napoli in un concerto a pagamento». Sempre secondo il comune la richiesta sarebbe stata avanzata dallo staff di Clementino per non incorrere nel rischio flop al Palapartenope per la mancata vendita dei biglietti. «Se prima del 23 dicembre diventa di dominio pubblico che a Pompei il concerto sarà ad ingresso libero, a Napoli non vendiamo nulla». Versione, quella del Comune, alla quale in pochi hanno creduto: «Clementino non avrebbe mai registrato un video per rinnegare un suo concerto all'ombra degli Scavi e del Santuario», dicono gli addetti ai lavori. Certo l'immagine del comune mariano non ne esce bene, considerando la pioggia di critiche postate a commento del video del rapper che ha registrato migliaia di visualizzazioni.Ma i pasticci dell'amministrazione Amitrano, sugli eventi natalizi, sono andati ben oltre la fake news svelata da Clementino. Il 28 dicembre, in occasione del concerto del neomelodico Rosario Miraggio, la gaffe di chi ha confezionato il cartellone è stata colossale, sbagliando il giorno dell'evento. Sul manifesto che pubblicizza «Rosario Miraggio in concerto a Pompei» c'è scritto: lunedì 28 dicembre. Particolare non trascurabile: il 28 dicembre è sabato. Questo ha confuso le idee alle fans del neomelodico napoletano: quando potranno andare in piazza Bartolo Longo a esultare per il loro idolo, sabato 28 o lunedì 30? Anche le forze dell'ordine si stanno chiedendo quando e se dovranno predisporre servizi di ordine pubblico per contenere i fans dei due artisti. C'è poi la voce dei commercianti: «Già il cartellone degli eventi è vuoto ed è stato realizzato con molto ritardo a metà dicembre. Tra i falsi annunci e i pasticci delle date, siamo rassegnati a una città senza turisti per Natale e Capodanno».