Lotta senza quartiere al lavoro nero. I carabinieri del comando provinciale di Napoli, nel corso di un'operazione di contrasto al sommerso, hanno controllato decine di attività commerciali tra Napoli e provincia, verificando che le normative sul lavoro fossero rispettate. Desolanti i risultati: otto gli imprenditori denunciati, sedici i lavoratori «in nero» individuati.A Giugliano, in località Scarapea, i militari della locale stazione, insieme a quelli del Nucleo ispettorato del Lavoro di Napoli, dei carabinieri forestali della stazione di Licola e del Nas, hanno denunciato il titolare di un'azienda agricola, perché in uno dei campi coltivati hanno sorpreso sei cittadini extracomunitari. Nel corso dei controlli sulla loro posizione lavorativa è emerso che oltre a non essere coperti da assicurazione contributiva, i lavoratori non erano mai stati sottoposti a visita medica né erano stati formati in materia di salute e sicurezza. Un passaggio questo che è alla base della prevenzione degli incidenti sul posto di lavoro. Al termine della verifica l'imprenditore è stato sanzionato anche per mancata consegna agli operai dei dispositivi di protezione individuale. Per questo e per le altre non conformità in materia di sicurezza sul lavoro, l'imprenditore, un 54enne di Crispano, è stato sanzionato per circa sessantamila euro.I controlli hanno interessato anche le imprese edili, uno dei settori ai primi posti per infortuni anche mortali e per l'alto tasso di operai in nero. Questa volta la verifica della task force si è concentrata su Pomigliano d'Arco. Quattro gli imprenditori denunciati per mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle ditte in subappalto trovate a prestare attività in cantiere e per mancata visita medica e formazione dei lavoratori. I titolari, oltre ad essere stati denunciati per violazioni sulla sicurezza e per la mancata copertura contributiva e assicurativa, sono stati sanzionati per 46.300 euro.Le verifiche su altri settori produttivi hanno portato i carabinieri della caserma di Roccarainola e i militari del Nucleo ispettorato del Lavoro, a controllare officine e piccole aziende meccaniche. In una di queste è scattata la denuncia per il titolare, un 57enne di Avellino, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, deferito alla procura della repubblica di Nola per gravi violazioni in materia di sicurezza. I militari hanno accertato che il titolare dell'attività specializzata nell'installazione e montaggio di macchinari industriali, impiegava un lavoratore senza alcun contratto o forma previdenziale e assicurativa. E come avviene in questi casi il dipendente non era mai stato sottoposto alla visita medica per l'idoneità alla mansione svolta. L'attività della piccola azienda è stata sospesa e il titolare è stato multato per oltre undicimila euro. Sempre a Roccarainola, i militari hanno controllato una ditta impegnata nell'estrazione di materiali inerti, all'interno della quale hanno sorpreso al lavoro un operai in nero. Il titolare, un 53enne di Afragola già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato per aver impiegato manodopera senza aver garantito alcun supporto contrattuale e previdenziale. L'uomo è stato multato per circa quattromila euro. A Napoli, infine, la titolare di un ristorante di via Toledo è stata denunciata per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Dei sei lavoratori controllati mentre erano intendi a lavorare quattro sono risultati essere in nero, e tra questi una ragazza di origine ucraina è risultata essere minorenne. L'attività è stata multata per oltre ventimila euro.