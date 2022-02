Acerra, lavoro nero nei campi per clandestini e percettori del Reddito: scatta il blitz, imprenditore denunciato

Servizio a largo raggio per i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli volto al contrasto del caporalato, una delle più gravi piaghe sociali. Durante le operazioni ad Acerra i militari hanno denunciato a piede libero per sfruttamento di lavoro irregolare ed impiego di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno un imprenditore agricolo 50enne. All’interno dell’azienda che si stava occupando della semina dell’insalata i carabinieri hanno trovato 6 lavoratori in nero: 3 sono irregolari sul territorio nazionale mentre per altri 2 è scattata la segnalazione all’Inps perché risultavano percettori del reddito di cittadinanza.

