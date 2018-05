Cappelle sequestrate al cimitero di Poggioreale, il tribunale condanna il Comune di Napoli

Martedì 8 Maggio 2018, 14:44 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 15:51

La spinosa vicenda delle novanta cappelle gentilizie del cimitero di Poggioreale sequestrate dal Comune di Napoli dopo un lungo contenzioso arrivato fino al Consiglio di Stato sembra essere giunta a una svolta decisiva. Ieri la IV Sezione del Tribunale Civile di Napoli ha accolto il ricorso di una ex proprietaria che chiedeva di rientrare in possesso del manufatto e di veder finalmente rimossi i lucchetti che impedivano l'accesso all'interno. Una vicenda, quelle delle cappelle gentilizie, che rischia di pesare come un macigno sulle già disastrate casse comunali. L'iter giudiziario, è bene sottolinearlo, è ancora ben lungi dall'essere concluso ma i giudici del tribunale partenopeo hanno emesso una sentenza che potrebbe dare molti grattacapi ai ragionieri di palazzo San Giacomo. L'avvocato Giovanni Rubinacci, legale del comitato Tutela del Sepolcro Gentilizio - una sigla che racchiude gli ex proprietari dei manufatti - ha spiegato come il Comune sia stato condannato al pagamento delle spese processuali. 2500 euro, questa è la cifra che il Comune dovrà sborsare, che potrebbe essere moltiplicata per 90. Tanti sono, infatti, i ricorsi pronti a partire.«Se tutti i ricorsi dovessero essere accettati con la stessa condanna - ha dichiarato il legale - l'aggravio sulle finanze comunali già provate dal dissesto finanziario sarebbe pesante. Se il Comune fosse stato più saggio e diligente avrebbe operato in maniera saggia e a tutela della collettività. Invece - ha concluso - sta facendo il suo stesso danno».La vicenda del sequestro dei sepolcri - e delle salme collocate all'interno - ha lasciato un enorme strascico di veleni. Gli ex proprietari fin dai primi momenti non hanno risparmiato accuse contro il Comune ritenuto responsabile di un grande atto di insensibilità. A seguito del sequestro delle cappelle, infatti, per i proprietari - sui quali non pende alcuna ipotesi di reato - non è stato possibile far visita ai propri cari estinti perchè le cappelle sequestrate erano sbarrate da grosse catene.«Quello del Comune di Napoli - spiegano i cittadini del comitato Tutela del Sepolcro Gentilizio - è stato un atto di inaudita prepotenza. Noi abbiamo acquistato regolarmente quelle cappelle, con atto notarile regolarmente registrato e vidimato proprio dalla stessa amministrazione cittadina che, di contro, non ha mai vegliato affinché dietro queste documentazioni potessero nascondersi traffici poco chiari. La conclusione - proseguono i cittadini - è che non solo ci sentiamo parte lesa, ma ci siamo visti privati del diritto di piangere i nostri cari, chiusi a chiave in cappelle che ci erano state tolte. Non siamo criminali ma siamo stati trattati anche peggio. Ora vediamo come questa Amministrazione farà orecchie da mercante davanti alla pronuncia del tribunale. Noi - concludono - dal nostro canto chiediamo che a questa vergogna venga finalmente posto un punto e che nelle prossime ore i catenacci siano rimossi e venga restituita a noi tutti la possibilità di abbracciare i nostri cari».