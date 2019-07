I carabinieri della stazione di Anacapri hanno tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti Cristian Alberino, un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine per lo stesso reato. Il 31enne è stato sorpreso dai militari nel porto turistico di Marina Grande in possesso di 2 dosi di cocaina del peso complessivo di 4 grammi e di 52 grammi di marijuana. La droga era nascosta nei pantaloni. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di celebrazione di giudizio con rito direttissimo.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 19:27

