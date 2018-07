Banchina stretta, ressa e valigie: 74enne cade in mare al porto di Capri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 27 Luglio 2018, 08:00

Il caos e la ressa in banchina ancora una volta sul banco degli imputati: appena scesa dall'aliscafo, una settantaquattrenne è caduta in mare, probabilmente spintonata da altri turisti e dalle loro valigie. La donna, partita dal Molo Beverello con la famiglia, era giunta sull'isola per partecipare questa sera all'inaugurazione di un Lounge Bar nel centro storico, aperto dalle figlie Annalisa e Luisa. La signora, C.B., originaria di San Sebastiano al Vesuvio, mentre tentava di recuperare il trolley dallo spazio dove vengono depositati i bagagli, è stata spintonata dalla folla ed è caduta in mare, da un'altezza di alcuni metri. A soccorrere l'anziana signora è intervenuto il figlio quarantaseienne, che allarmato dalle urla si è tuffato lasciando in banchina la moglie e i suoi bambini di 5, 6 e 10 anni con gli altri componenti della famiglia. La donna infatti non sa nuotare ed ha rischiato seriamente di annegare nella acque portuali. Attirati dal trambusto, a prestare soccorso alla signora che rischiava di perdere i sensi e al figlio sempre più allarmato sono intervenuti un giovane ormeggiatore e un marinaio della Snav che hanno lanciato una ciambella di salvataggio ed ha aiutato entrambi a risalire. Nel frattempo turisti e curiosi giravano video e fotografavano la scena.