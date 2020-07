Capri, hotel abusivo sequestrato dai carabinieri: sotto accusa il figlio del «re del latte»

L'albergo «La Certosella» di Capri è stato sequestrato dai carabinieri nell'ambito di una indagine della Procura di Napoli (pm Francesca De Renzis) su presunti abusi edilizi. Sotto indagine, a vario titolo, per violazioni delle norme urbanistiche, falso ideologico e abuso d'ufficio, sono finiti Luigi Greco, figlio del cosiddetto «re del latte» Adolfo Greco, già coinvolto in altre indagini, il direttore dei lavori Antonio Elefante (anche lui coinvolto in altre indagini) e due funzionari del Comune di Capri: l'ex capo dell'ufficio tecnico comunale Massimo Stroscio, e l'attuale capo dell'ufficio tecnico, Salvatore Rossi.

Le indagini sono iniziate nel 2017. Stamattina i militari dell'arma dell'isola hanno notificato il decreto emesso dal Tribunale di Napoli.



Ultimo aggiornamento: 15:09

