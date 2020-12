Intorno alle 18, prima che iniziasse la messa nell’ex cattedrale di Santo Stefano ufficiata dal reverendo parroco Don Carmine del Gaudio, in una piazzetta ancora da lockdown è stato acceso il grande albero di Natale. A presenziare il sindaco Marino Lembo ed un gruppo di cittadini che hanno voluto partecipare anche se simbolicamente all’inizio delle festività natalizie che quest’anno saranno tutte ispirate alla solidarietà, alle attività religiose ed alla famiglia.

APPROFONDIMENTI ITALIA Piazzetta di Capri, l'accensione del grande albero di Natale L'INIZIATIVA “Capri incontra Dante” sulle orme di Kopisch e Diefenbach LA PROPOSTA Il sindaco candida l'isola di Capri a capitale italiana della...

LEGGI ANCHE Sorrento, accesi l'albero di Natale in piazza Tasso e le luminarie in città

«Abbiamo voluto mantenere i riti delle nostre tradizioni - dice il sindaco Marino Lembo - con un pensiero particolare a tante famiglie che hanno sofferto per il covid anche sull’isola azzurra, ma questo non significa che non dobbiamo ricordarci che arriva il Natale, che sarà un natale diverso e particolare. Aiutiamo le persone che stanno in difficoltà, uno stimolo per spendere in attività e negozi capresi. Aiutiamo la nostra comunità. Ecco perché abbiamo voluto mantenere anche se in una maniera più soft la tradizione dell’accensione delle luci in Piazzetta con il grande albero di Natale al centro della Piazze ed il campanile inondato da fasci di luce azzurra simile ad un cielo stellato. E’ un momento difficile ma questo passerà e ricordiamoci che Capri è un faro nel panorama turistico internazionale e resta sempre l’isola più bella del mondo».

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA