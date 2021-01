Piano vaccinale anti covid per Capri ed Anacapri. L’ASL Napoli 1 Centro diretta da Ciro Verdoliva e le Amministrazioni comunali di Capri ed Anacapri guidate dai sindaci Marino Lembo ed Alessandro Scoppa, stanno individuando le aree per far partire la somministrazione del vaccino anticovid mentre continua anche nella seconda fase della pandemia il lavoro del “Tavolo di confronto permanente sui bisogni di salute dell’Isola di Capri” per fronteggiare le esigenze sanitarie.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Meteo Napoli, domani è allerta gialla: pioggia e temporali per... I CONTROLLI Caserta, movida scatenata a ParcoDe Lucia: 100 sanzioni in una sola... IL CASO Sesso e balli proibiti nel locale a luci rosse: blitz a Giugliano,...

Nel caso del covid è stato avviato l’iter burocratico per la campagna di adesione alla campagna vaccinale over 80 a cui sarà possibile prenotarsi attraverso un link pubblicato sui siti istituzionali dei due comuni.

Le amministrazioni si sono già attivate per garantire alle due comunità le sedi idonee per la somministrazione in sicurezza non appena la campagna vaccinale sarà attivata in tutta la Campania così come da protocollo regionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA