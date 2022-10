Capri: è ancora boom di arrivi, piazzetta affollata e tuffo in mare

Sole in piazzetta e folla di turisti per una coda d’estate che anche in questo weekend ha fatto registrare il boom di arrivi di vacanzieri e turisti giornalieri. Se il meteo continuerà ad essere come questo penultimo fine settimana di ottobre, gli operatori turistici potranno ben dire che le buone condizioni atmosferiche hanno allungato spontaneamente i tempi della stagione turistica Post-pandemia.

Come sempre è stata la piazzetta assolata come in piena estate, la meta più gettonata dal turista mordi e fuggi e per l’ultimo spruzzo di tintarella senza dover raggiungere le spiagge è stato il belvedere della funicolare, con vista mozzafiato sul golfo di Napoli, il Vesuvio, e Ischia l’isola verde dirimpettaia.

Ed anche il record di arrivi di questo fine settimana ha giovato alla ripresa economica della quale già si notano i primi effetti positivi con il prolungamento dell’apertura di alcuni alberghi, e il posticipo della chiusura delle boutique griffate, così come quelle dei negozietti del Made in Capri, che si trovano all’interno del centro storico che racchiude la Piazza-salotto.

Centinaia di turisti infatti non hanno perso l’occasione di visitare le strette viuzze del borgo antico. Mentre sulla spiaggia libera di Marina Grande, prima di lasciare l’isola, un fuori programma per una decina di turisti che non hanno voluto mancare all’appuntamento con il mare di Capri, regalandosi l’ultimo bagno estivo.