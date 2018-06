CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 6 Giugno 2018, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capri. Il cimitero acattolico, un piccolo spazio che conserva le spoglie dei personaggi illustri che hanno creato il mito di Capri, è entrato suo malgrado nel fuoco delle polemiche per un caso di malcostume riferito al sindaco in un esposto firmato dall'avvocato Gaetano Simeoli, presidente dell'Associazione liberi consumatori. Nella diffida, che è stata inviata anche all'Authority dell'anticorruzione, Simeoli denuncia l'utilizzo del tutto improprio della monumentale cappella del cimitero - una grandiosa costruzione in stile neoclassico - come deposito e addirittura spogliatoio degli operai che in questo periodo stanno realizzando lavori di rifacimento dei vialetti dello stesso cimitero. Simeoli parla di materiali edili accatastati, zainetti, bottiglie in plastica, attrezzi e abiti da lavoro poggiati alla rinfusa sulle lastre di marmo, e all'esterno cassonetti con materiale da risulta abbandonati da giorni. Un'immagine di degrado che ha indignato i residenti ma anche i turisti che vi si recano in visita, e scatenato poi la reazione del presidente dell'associazione di consumatori, soprattutto perché quel luogo oltre ad essere un angolo di pace è ritenuto un vero e proprio Pantheon dell'isola di Capri. Riposano infatti in quelle poche centinaia di metri quadrati di spazio, allestito a questo scopo nel 1878 dall'inglese George Hayward - che aveva scelto l'isola come sua definitiva dimora - un nucleo di artisti, intellettuali e scrittori di ogni nazione.