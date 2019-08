Capri, arrestata pusher di 19 anni: nella borsetta cocaina e marijuana

Giovedì 22 Agosto 2019, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 19enne incensurata è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Anacapri dopo essere stata trovata in possesso di marijuana e cocaina.La ragazza si trovava di notte in via Catena quando è stata notata dai militari: la sua visibile agitazione ha insospettito i militari che l'hanno così perquisita, trovandole nella borsa 15 grammi di marijuana suddivisi in altrettante dosi e un grammo di cocaina, avvolto in un involucro di cellophane.Nella borsa aveva anche un bilancino di precisione e un'agendina dove erano riportati i nomi dei «clienti» e la varietà di droga da loro generalmente acquistata. Sequestrate le sostanze, la 19enne è stata arrestata e dopo le formalità di rito sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio.