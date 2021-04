Capri, la balenottera ripresa dal drone sulle coste dell’isola: «Salvaguardiamo la biodiversità»

E’ diventato virale in poche ore sul web il video, a volo di drone, con le immagini girate da Ivan Rubino la scorsa domenica mattina, di un magnifico esemplare di balenottera che attraversa le acque antistanti Capri, nell’estremità che si protende a Sud-Ovest dell’isola, nei pressi del Faro di Punta Carena ad Anacapri. Un animale non rarissimo nelle acque del golfo di Napoli ma che sottolinea, in questo momento segnato dalla pandemia da Covid, come ci siano alcuni aspetti positivi dettati da questa condizione, uno su tutti il riemergere di una vivacità dei fondali marini e della loro biodiversità, un vero e proprio inno alla ricchezza del mondo naturale sommerso.

APPROFONDIMENTI MAR GLACIALE ARTICO Artico, si sciolgono i ghiacci: è allarme, le balene smettono... IL CASO Balena grigia di 8 metri nel porto di Baia: è quella avvistata...

Negli ultimi mesi numerose sono state le segnalazioni da parte di utenti del web con video amatoriali o anche realizzati da professionisti sul ripopolamento di vaste aree marine. Capri in particolare è stata attraversata da vaste colonie di delfini, ed anche l’area marina della Penisola sorrentina è stata animata oltre che dal passaggio di vari cetacei anche da uccelli migratori e fenicotteri rari. Sempre nell’area di Sorrento è stato segnalato, pochi giorni fa, l’avvistamento di un rarissimo esemplare di balena grigia, avvistata poi anche nell’area di Baia e di Gaeta.

Tutto ciò riaccende la luce sull’importanza della prosecuzione dell’iter legislativo volto a consolidare l’area marina protetta tra la Penisola sorrentina e Capri volto a salvaguardare la biodiveristà marina e a tutelare la vita di grandi e piccoli cetacei minacciati dal diportismo selvaggio.