Capri: blitz della polizia municipale, scoperti carrellini elettrici “truccati“

Controlli a tappeto a Capri sui carrelli elettrici, pugno duro della polizia municipale e venti sanzioni in una mattinata, pescati anche cinque mezzi “truccati”. Gli agenti della polizia locale di Capri al comando di Daniele De Marini hanno ispezionato un nutrito numero dei caratteristici veicoli a trazione elettrica, di vario colore che si vedono circolare lungo le strade isolane. I mezzi sono gli unici autorizzati a muoversi nelle zone pedonali e sono da sempre suddivisi in categoria produttiva di appartenenza, contraddistinti da diversi colori e devono seguire precise tabelle orarie di autorizzazione alla circolazione, oltre che ad altre norme previste da un apposito regolamento comunale.

E nella sola mattinata di oggi gli agenti agli ordini del Comandante De Marini hanno elevato venti multe. In dieci casi si tratta di sanzioni per dispositivi lampeggianti mancanti o danneggiati e in altre tre per mancato possesso dell’apposito tesserino di riconoscimento che invece da disciplinare comunale deve essere sempre nelle disponibilità del conducente ed esposto in vista da chi si trova alla guida del carrello. Le multe più clamorose e gravi riguardano cinque carrelli che ai controlli degli agenti della polizia municipale di Capri presentavano modifiche apportate alle caratteristiche tecniche del veicolo. Infine, due ammende sono state comminate per trasporto difforme alla categoria di appartenenza, in quanto per ogni “colore” il carrello è autorizzato a caricare e portare a destinazione esclusivamente quanto previsto, per esempio chi è nel settore giallo solo pacchi e bagagli, il blu solo materiale edile e così via.