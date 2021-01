Capri, l'insolita comparsa di un branco delfini sotto costa

Dopo alcuni giorni di mare in tempesta con Capri isolata per lo stop dei collegamenti marittimi, questa stamattina l'isola si è presentata agli abitanti in una veste diversa con un sole splendente ed un mare piatto.

E proprio le buone condizioni meteomarine hanno fatto assistere agli abitanti della zona di Palazzo a Mare un'insolita scena visto che la baia è stata improvvisamente attraversata da un gruppo di delfini, forse una famiglia, che transitavano in un mare piatto immergendosi ed emergendo regalando a chi si trovava nella zona, in particolare ai bambini, un insolito e gioioso spettacolo.

Le immagini sono state immediatamente riprese da Antonello D'Agostino, il fotografo che abita a Palazzo a Mare, e sono diventate immediatamente virali.

