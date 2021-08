Minibus caduto a Capri, trasferimento a Napoli per le perizie ​sulle cause dell'incidente

È stato installato in posizione verticale per poterlo trasferire via mare, il mini bus precipitato lo scorso 22 luglio nella scarpata della provinciale Marina grande – Capri.

Il reperto dovrà essere trasferito a Napoli dove resterà a disposizione della magistratura, per effettuare le indagini e le cause che hanno provocato l’incidente, la rocambolesca operazione di recupero dei resti del mini bus affidata dalla magistratura ai vigili del fuoco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati