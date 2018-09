Venerdì 28 Settembre 2018, 20:07

CAPRI - Chiuso il tratto finale di via Pizzolungo. Il forte vento degli ultimi giorni che ha interessato Capri ha comportato la caduta di un albero di alto fusto che ha ostruito il passaggio finale di via Pizzolungo, un tratto della lunga gradinata finale che collega il belvedere di Tragara con l’Arco Naturale. Immediato l’intervento dei tecnici comunali e del responsabile del settore, il geometra Vincenzo Matassa che ha decretato la chiusura temporanea al transito pedonale del tratto di strada. I gradini situati sotto il ristorante Le Grottelle immettono inoltre alla Grotta di Matermania, una delle aree archeologiche romane. Lì la storiografia narra di culti sacrificali al dio Mitra e riti dionisiaci in un punto preciso che guarda ad est, illuminato dai primi raggi del sole ma molto probabilmente era usato come ninfeo, così come altre grotte isolane. L’ordinanza del Comune di Capri, esposta nella bacheca municipale, annuncia che la strada sarà chiusa fino a quando non verranno ultimati i lavori di ripristino e messa in sicurezza del passaggio. Il responsabile del procedimento Matassa ha già avviato tutto l’iter burocratico per consentire la riapertura in brevi tempi di una delle strade del mito.