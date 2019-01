Venerdì 18 Gennaio 2019, 21:43

Il caos del Capodanno di Capri finisce in Tribunale. È stata pubblicata oggi la delibera di Giunta con la quale l'Amministrazione comunale di Capri ha inteso citare in giudizio gli organizzatori della manifestazione che si è tenuta in Piazzetta la notte dell'ultimo dell'anno «per conseguire la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento danni». I festeggiamenti, si legge nella delibera, sono stati «oggetto di numerose segnalazioni per la pessima organizzazione dello spettacolo da parte della ditta affidataria».Per l'Amministrazione si sono verificate «gravi inadempienze contrattuali per le prestazioni rese», e cioè le manifestazioni del 30 e del 31 dicembre 2018 realizzate dalla ditta «Nientedimeno di Giovanni Brancaccio & C. sas». Su richiesta del sindaco Gianni De Martino e della Giunta comunale, è stato dato mandato all'avvocato Gianluca Viva «a tutela degli interessi e dell'immagine dell'isola».