Capodanno 2020 a Capri, notte di festa in Piazzetta con turisti e vip

Capri - Il bel tempo ha regalato un grande fine d’anno e un radioso Capodanno a Capri. Le condizioni meteo con il vento più calmo hanno favorito un consistente afflusso di vacanzieri che hanno aperto le seconde case per festeggiare sull’isola l’arrivo del 2020 brindando a mezzanotte in Piazzetta e poi aspettando l’alba per la classica colazione con cornetto e cappuccino.Lo spettacolo organizzato dall’amministrazione comunale è stato aperto dae dalla Fierro’s Band che hanno salutato la fine del 2019 con un concerto che ha fatto ballare tutta la Piazzetta.Dopo il brindisi di mezzanotte, sul palco sono saliti tre nomi storici della consolle, i dj capresiaccompagnati dalla voce di Michele Iaccarino. Giovani e meno giovani hanno ballato fino all’alba sulle note della musica selezionata dalla squadra di dj scelta da, direttore artistico della Capri Spettacoli, il team tutto caprese a cui il sindacoe l’assessore al Turismohanno affidato la grande festa all’aperto.In Piazzetta nella prima notte dell’anno fra tanti giovanissimi, capresi e vacanzieri, anche gli ospiti diche ha chiuso in bellezza la venticinquesima edizione di Capri Hollywood augurando il buon anno dal palco insieme al sindacoed a sei premi Oscar. A scatenarsi nei balli fra gli altri la top model Madalina Ghenea. l’attore produttore e registae il registacon la moglie.Questa mattina poi, una Capri assolata ha regalato per un insolito primo giorno dell’anno. Molti sono scesi in spiaggia per una spruzzata di tintarella invernale e tanti turisti sono in giro per le stradine del centro. Presi d’assalto i ristoranti che hanno aperto le porte per il tradizionale cenone di fine anno, fra i cui quelli più frequentati dallo star system come il Villa Verde e Capri’s.