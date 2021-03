Capri, un esemplare di caretta caretta salvato nelle acque di Marina Grande

E’ stata recuperata al largo del porto commerciale di Marina Grande a Capri una tartaruga caretta caretta che probabilmente a causa di un incidente non riusciva più ad immergersi sui fondali. Ad accorgersi dell’animale nel pomeriggio di oggi durante una sessione di allenamento della squadra agonistica dello Yacht Club Capri, è stato l'istruttore Valerio Mereghini che arrivato sul posto ha avvistato la tartaruga marina in difficoltà ma che sembrava in buono stato.

APPROFONDIMENTI IL SALVATAGGIO Le tartarughe Diego Armando e Zia Franca tornano in mare a Punta... L'AMBIENTE La strage delle tartarughe sulla spiaggia di Castel Volturno LA CURIOSITÀ Cilento, tarturuga Caretta Carettasenza vita sulla spiaggia di...

Rapidamente però il giovane velista ha provveduto ad issarla a bordo del suo gommone ed ha allertato via radio la Circomare di Capri per mettersi in contatto con i marinai in servizio della Guardia Costiera per informarli che aveva recuperato una tartaruga incidentata. In pochi minuti l’imbarcazione è arrivata nel porto di Capri ed è stata portata negli uffici della Capitaneria di Porto ed affidata alle cure dei marinai. Dopo le prime verifiche sul suo stato di salute i marinai della Guardia Costiera hanno predisposto il trasferimento della tartaruga in aliscafo a Napoli affidandola allo stesso istruttore Mereghini che ha provveduto a trasportarla al centro zooprofilattico sperimentale di Portici, dove la caretta caretta sarà curata da medici e personale specializzato.

Ultimo aggiornamento: 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA