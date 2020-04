Capri, sindaco in prima linea per controllare gli sbarchi sull'isola

CAPRI - È stato il sindaco di Capri Marino Lembo in persona a recarsi stamattina al porto di Marina Grande allo sbarco della nave Caremar partita alle 7.15 da Calata di Massa e in arrivo intorno alle ore 9 a coordinare i controlli insieme al responsabile della protezione civile del comune di Capri, al presidente della Capri Servizi unitamente alle forze dell'ordine, per verificare il corretto possesso delle certificazioni necessarie in ottemperanza alle ordinanze che regolamentano gli sbarchi in quetso periodo di emergenza covid. A tutti è stato reso noto che da domani senza avere indosso tute e abbigliamento di protezione idoneo non sarà più consentito lo sbarco. Ultimo aggiornamento: 11:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA