Il sovraffollamento in rada nella baia di marina piccola ha visto entrare in azione l’unita veloce dei Carabinieri che effettuano i controlli in mare. Un’operazione tesa a far allontanare dalle zone a pericolo di frana i natanti che ormeggiano abusivamente anche a salvaguardia della loro incolumità, in particolare quelle sotto costa che devono ormeggiare a 100 metri di distanza dai costoni e gli scafi che occupano la rada dove esistono spiagge libere che non possono oltrepassare i 300 metri di distanza dalla battigia. Ai contravventori oltre ad imporre l’allontanamento della zone interdette sono state anche elevate alcune sanzioni.

