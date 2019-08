Capri, pioggia di multe per le barche che entrano nelle grotte off limits

Domenica 11 Agosto 2019, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 11-08-2019 19:51

CAPRI - Si intensifica in questi giorni l'operazione Mare Sicuro della Guardia Costiera di Capri. Potenziati i controlli nel periodo del pienone in mare. L'intervento coordinato dal tenente di vascello Antonio Ricci che comanda la Capitaneria di Porto dell'isola ha portato solo negli ultimi tre giorni a spiccare ventuno verbali amministrativi per un totale di 6500 euro di ammende dovute alle violazioni commesse.Centinaia di natanti sono entrati nella rete dei controlli ed i marinai si sono avvalsi del supporto della motovedetta CP 858 e del gommone GC B70 a cui si è aggiunta anche una pattuglia terrestre piazzata in punti strategici del porto. I controlli erano mirati al rispetto delle ordinanze e dei divieti che riguardano i litorali dell'isola di Capri ed in particolare le zone più frequentate dai bagnanti o interessate dal notevole traffico marittimo. Le multe hanno riguardato scafi ormeggiati o in navigazone sottocosta ed anche quelle che navigavano a velocità sostenuta. Multati anche i proprietari di barche che si erano introdotti all'interno di grotte dove invece è vietato anche l'avvicinamento come previsto dalle ordinanze per il rischio frane. Controllate le zone intorno alla Grotta Azzurra, Grotta Bianca, Marina Piccola, Gradola e quelle limtrofe a Marina Grande e Palazzo a Mare dove è imposta la distanza di sicurezza dalla costa. In vista dell'aumento dell'intenso traffico di diportisti e bagnanti che affolleranno l'isola in prossimità del Ferragosto la Capitaneria di Porto nei prossimi giorni ha comunicato a tutti coloro che si avventurano in mare di rispettare le ordinanze vigenti, le distanze di sicurezza dalla costa, i limiti di navigazione e la velocità di rotta, in particolare dove ci sono rischio frane ed agli imbocchi ai porti per scongiurare incidenti tra le barche in manovra.