Il sindaco di Capri, Marino Lembo, con un'ordinanza firmata oggi, ha prorogato l'obbligo dell'uso delle mascherine nei fine settimana dalle 18 alle 4 fino al 15 settembre. La precedente ordinanza era stata emessa lo scorso 21 luglio con validità fino a oggi, venerdì 31 luglio. È previsto quindi l'obbligo di indossare correttamente la mascherina nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 18 alle 4, nelle seguenti aree pubbliche o aperte al pubblico: piazzetta Strina, via Roma (tratto da piazzetta Strina fino a piazza Umberto I), piazza Diaz, piazza Umberto I, via Oratorio, piazzetta Ignazio Cerio, via Madre Serafina, via Longano, piazzetta Cesare Battisti, via Listrieri, via Gradoni Sopramonte, via Madonna delle Grazie, via Li Curti, via Parroco Roberto Canale, via Le Botteghe, via Fuorlavado, vico San Tommaso, via Sella Orta, via Vittorio Emanuele, via Camerelle, via Ignazio Cerio, via Certosa, viale Giacomo Matteotti, via Federico Serena.



Ultimo aggiornamento: 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA