Capri, corse aggiuntive degli autobus ma esclusivamente per i residenti

Corsa aggiuntiva di autobus per gli isolani residenti. Lo ha annunciato il sindaco con un post sulla pagina Facebook ufficiale del Comune. L’amministrazione comunale, dopo aver fatto un accordo con la società di trasporto pubblico ATC, ha fatto istituire delle corse aggiuntive dedicate ai residenti, per evitare come sta avvenendo da tempo disagi ai capresi e tra questi lavoratori che devono raggiungere in orario il posto di lavoro, famiglia capresi che abitano in zone raggiungibili solo in autobus.

L’affollarsi ai botteghini e le lunghissime code che si formane ai capolinea ed alle fermate intermedie stava generando un caos sulle strade provinciali e nella vita dei capresi. “Per questo, ha dichiarato il Sindaco Marino Lembo, abbiamo scelto di trasferire a Piazzetta Strina i bus dedicati solo ai residenti. Sia da Capri per Anacapri, Marina Grande- Capri e Marina Piccola-Capri per favorire ai capresi sia il rientro dal mare, dalla spiaggia pubblica e dagli stabilimenti della zona sia per quelli che devono recarsi al centro per il lavoro”. La notizia delle corse aggiuntive, ben 14, ad orari differenziati a partire dalle 7.45 lungo la linea Marina Grande – Capri che quelle che trasporteranno i capresi ad Anacapri dalle 12.30 sino alle 14.30 e sul versante di Marina Piccola. Le corse aggiuntive vedono una distanza di orari di partenza che vanno da un minimo di quindici – trenta minuti sino ad un massimo di un’ora per Anacapri.