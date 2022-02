Capri, corto circuito distrugge un mini appartamento sulla spiaggia di Marina Piccola

Si è sviluppato improvvisamente un corto circuito in un piccolo appartamento, sulla spiaggia di Marina Piccola, che in alcuni periodi della stagione turistica viene adibito a B&B e brevi periodi, mentre infuriava sull’isola un forte temporale.

Probabilmente le cause che hanno provocato l’incidente fortunatamente non hanno fatto registrare nessun ferito essendo la casa vuota poiché i proprietari non vivono sull’isola.

L’incidente secondo la prima ricostruzione dei vigili del fuoco e della polizia municipale, richiamate sul luogo da alte colonne di fumo che si levavano dalla zona, potrebbe essere stato causato da violente scariche di fulmini avvenuti nel corso di un violento temporale che avrebbe provocato il corto circuito ai due scaldabagni posti all’esterno del vano cucina. Fortunatamente nessun ferito ma solo molto spavento tra gli abitanti della zona. L’abitazione è stata messa in sicurezza isolandola da fonti di energia elettrica dalle forze dell’ordine intervenute: i Vigili del Fuoco, la pattuglia della Polizia Municipale coordinata dal comandante Daniele De Marini e la Polizia di Stato.