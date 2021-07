Capri Covid Free, due turisti stranieri (vaccinati) positivi al tampone e isolati

L’Asl Napoli 1 Centro fa sapere che nella giornata di ieri due persone di nazionalità estera sono risultate positive a un test rapido anti Covid. I controlli già previsti per mantenere l’Isola di Capri Covid Free hanno consentito di rilevare la positività dei turisti a poche ore dal loro sbarco. L’esito del tampone antigienico rapido è stato poi confermato nelle prime ore di questa notte dal risultato del tampone molecolare.

I due turisti risultano già vaccinati in prima dose, allo stato sono asintomatici, sono stati immediatamente isolati e l’indagine epidemiologica non ha individuato contatti stretti da porre in quarantena. L'autorità comunale e l’Asl hanno collaborato fin dal primo momento mettendo in campo tutte le azioni utili già previste nell’ambito delle intese intercorse per il verificarsi di casi positivi sull’Isola.