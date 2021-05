Capri Covid free, l'annuncio di De Luca in piazzetta: «Ora Ischia, Sorrento e il Cilento»

Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, a Capri, ha annunciato il completamento della vaccinazione dei residenti dell'isola. «Capri è immunizzata - ha detto De Luca ai giornalisti, prima di un incontro pubblico in piazzetta con i sindaci dell'isola - è essenziale per la stagione turistica, perché gli operatori selettore debbono programmare la stagione entro maggio. Ora toccherà a Ischia, a Sorrento, e arriveremo fino al Cilento».

«Due mesi fa abbiamo deciso che era per noi prioritario immunizzare le isole perché sappiamo che il comparto turistico-alberghiero deve presentarsi sul mercato mondiale entro il mese di maggio, altrimenti salta la stagione estiva. Abbiamo deciso e abbiamo raggiunto l'obiettivo e oggi, dopo Procida, festeggiamo l'isola di Capri Covid free, e tra due settimane faremo la stessa cosa a Ischia», ha detto il presidente della Regione Campania incontrando i sindaci dell'isola al termine della vaccinazione di massa. «Dalla prossima settimana - ha proseguito De Luca - procederemo con le vaccinazioni di massa sul personale turistico-alberghiero in Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, costiera cilentana, per essere pronti per la fine di maggio inizio giugno ad accogliere milioni di turisti in condizioni di sicurezza».

C'è anche Peppino di Capri in piazzetta. «Grande idea - dice ai giornalisti - adesso si può sperare, lo dico soprattutto ai giovani, che a volte hanno comportamenti non responsabili». Ci sono prospettive migliori per la stagione turistica? «Certo, anche per lo spettacolo di cui si parla pochissimo. Al massimo, nominano il teatro. Ma ai turisti serve anche la nostra musica». Ma lei si è vaccinato? «Si, farò il 14 la seconda dose».