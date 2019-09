Capri, l'isola dei quattromila abusi: «Niente sconti, demoliremo tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 22 Settembre 2019, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una demolizione lunedì scorso in via Palazzo a Mare, a Capri, una in corso da venerdì ad Anacapri in via Lofunno, e una in calendario per la prossima settimana. Tre casi in pochi giorni non sono numeri tali da poter parlare di un caso Capri ma sono sicuramente indicativi della portata del fenomeno abusivismo in particolari aree del nostro territorio, soprattutto in quelle zone sottoposte a vincoli paesaggistici e ad alta vocazione turistica.