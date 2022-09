Capri, tempesta di vento e acqua: domenica elettorale da incubo

Una tempesta di vento, acqua e mare agitato su Capri sta mettendo a rischio la partenza di centinaia di persone che dovranno raggiungere la terraferma anche per esercitare il diritto di voto, in questa domenica elettorale di inizio autunno.

Da diverse ore una lunghissima fila si è venuta a creare sulla strada provinciale che arriva alle postazioni delle biglietterie di traghetti ed aliscafi impossibilitati a bigliettare se non arriva l’ordine di partenza, infatti ha lasciato Capri solo un aliscafo per Sorrento, mentre la nave lenta della Caremar ancora ferma ai moli, dovrebbe partire intorno alle 110. Intanto una forte pioggia non scoraggia i passeggeri, che restano incuranti del maltempo, in attesa delle decisioni di ripartire, che dovrebbero arrivare a breve.

Nelle sezioni elettorali intanto, a partire dalle 7 seppur anche con il cattivo tempo sono iniziate le operazioni di voto.