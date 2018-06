Capri, tre donne rom tra 28 e 32 anni fermate in piazzetta tra la folla dei vip

Sabato 2 Giugno 2018, 17:55

Tre donne di origine romena, di età compresa tra 28 e 32 anni, tutte con precedenti penali, domiciliate al campo rom di Ponticelli a Napoli, sono state fermate oggi a Capri tra la folla.La presenza di un gruppo composto da due donne e tre minori era stato segnalato da alcuni commercianti del centro storico che, avendo ravvisato in loro un atteggiamento sospetto, si sono recati nel comando della polizia municipale in piazzetta. Immediata è scattata l'operazione della polizia locale che, dopo averle individuate, ha condotto donne e minori nella stazione dei carabinieri per sottoporle a identificazione e per verificare la presenza di precedenti a loro carico.Anche a Marina Grande una pattuglia dei carabinieri, nell'ambito dei controlli di rito agli sbarchi, ha fermato un'altra donna rom e l'ha portata in caserma. Dai controlli al terminale tutte e tre risultavano avere precedenti per furti in appartamento e borseggi. Sono in corso gli accertamenti per conoscere il motivo per il quale il gruppo si trovava sull'isola. Nei loro confronti i carabinieri hanno proposto alle autorità di polizia l'emissione del foglio di via obbligatorio dall'isola. Al termine dell'intervento le tre donne e i minori sono state accompagnati al porto e fatti ripartire per Napoli.