Capri dichiara guerra al trash: vietati rumori molesti e luci sui Faraglioni

Capri dichiara guerra al trash. Basta con i molesti rumori notturni, basta con le improvvisate discoteche all'aperto sulle terrazze e nei giardini delle ville private dove si balla sino all'alba, e basta anche ai fasci luminosi proiettati sui Faraglioni, nelle grotte e lungo la costa dell'isola azzurra che Pablo Neruda definì «reina de roca». Una roccia coperta di una flora spontanea, una roccia abitata da una fauna particolare, così come è unica la lucertola azzurra che vive solamente sui Faraglioni.

A mettere un freno a quest'andazzo chiassoso, a comportamenti che spesso trascendono nel cattivo gusto e che mai come quest'estate hanno trasformato l'isola in una discoteca all'aperto, sia in mare che a terra, è stato il sindaco di Capri Marino Lembo che ieri ha firmato una ordinanza che ha come obiettivo quello di restituire alle estati capresi il giusto e necessario decoro.

Il sindaco, nella sua ordinanza, richiama l'articolo 32 della legge 833 del 1978 in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Secondo Lembo, l'eccesso di rumori notturni sta facendo perdere all'isola la sua vera identità. Del resto, a indurre il sindaco ad adottare una decisione così drastica sono state anche le numerose lamentele di tanti residenti e turisti che protestavano per la musica ad alto volume e il chiassoso vociare che fino a notte inoltrata si levava da ville dove erano in corso feste private. Da qui, la scelta di un provvedimento che fissi rigide regole per riconquistare quella quiete che tra le altre caratteristiche ha reso Capri la metà turistica preferita nel mondo.

Ma non solo la musica ad alto volume e le feste all'aperto su terrazze e in giardini sono stati presi di mira. L'ordinanza del sindaco tende a fermare anche le chiassose imbarcazioni che ormeggiano lungo le coste. Le feste notturne a bordo vanno sempre più di moda e gli impianti stereo ad alto volume diffondono musica a palla che riecheggia nelle baie e nelle calette molestando la quiete di chi vive in quelle zone lontane dal centro dove l'effetto acustico viene maggiormente ampliato proprio per le caratteristiche morfologiche dell'area. Nell'ordinanza, il sindaco Lembo sottolinea che «dopo aver riscontrato un aumento esponenziale del fenomeno delle feste ed eventi presso private abitazioni, il fenomeno si è esteso alle imbarcazioni adiacenti alla costa che utilizzano impropriamente gli impianti di diffusione sonora esterna percepibili in vaste aree del territorio isolano».

Ma non è tutto. Ad irritare il sindaco e anche tanti turisti è anche la pessima abitudine, sempre più in voga, di proiettare immagini e scritte luminose sui Faraglioni innanzitutto ma anche su altri monumenti naturali come il Monacone, le Grotte delle Felci, la Grotta Bianca, la Grotta Verde, la Grotta dell'Arsenale, tutti rientranti nella zona Sic (sito di interesse comunitario) e nella Rete natura della regione, e per i quali sono previste misure di conservazione a tutela della biodiversità e della fauna. «La proiezione di immagini e fasci luminosi - dice il sindaco - oltre a disturbare la cittadinanza, danneggia pesantemente l'ambiente. Bisogna metter fine a questa abitudine per provvedere sia alla tutela della salute pubblica, anche sotto il profilo dell'inquinamento acustico e della tutela generale ambientale dell'intero territorio isolano. Il silenzio e la quiete rappresentano, oltre alla bellezza dei luoghi, un bene su cui è fondato il successo turistico nel mondo dell'isola di Capri un bene apprezzato nel tempo dai suoi visitatori».

Un monito che il sindaco ha voluto racchiudere nell'ordinanza firmata ieri in cui dispone che tutti gli eventi che si svolgeranno in ville private, nonché sulle imbarcazioni, devono rispettare le norme in materia di quiete pubblica e inquinamento acustico.