Capri, falso disabile beccato mentre fa shopping su un deambulatore elettrico in piazzetta

Domenica 18 Agosto 2019, 12:46

Circolava a bordo di un deambulatore elettrico in pieno centro storico di Capri ed è stato multato dai vigili della polizia locale mentre era intento a fare alcune compere.Dopo aver accertato che l’uomo di circa 50 anni era sano e non si trovava in condizioni di disabilità, la polizia locale gli ha comminato un’ammenda che secondo disposizioni di legge può arrivare fino a 500 euro.