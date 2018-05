Lunedì 14 Maggio 2018, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 20:18

CAPRI - Come tutti gli anni Capri ha festeggiato il 14 maggio il suo santo patrono, San Costanzo. Momento clou della festa la processione che, partita dalla chiesa ex cattedrale, si è diretta verso Marina Grande con le massime autorità e le comunità parrocchiali dell'isola. La statua argentea con il busto di San Costanzo verrà poi riportata in Piazzetta il prossimo 20 maggio. Campane a festa al passaggio della processione, mentre a metà tragitto il busto viene "consegnato" ai marinai per la seconda parte del corteo. Capri per un giorno ha abbandonato il suo aspetto mondano per ritrovare la fede e la tradizione e festeggiare il protettore dell'isola.