Capri: nuova frana in via Pizzolungo, il sentiero che porta ai Faraglioni

Uno smottamento è avvenuto oggi a Capri in Via Pizzolungo, una zona lontana dal centro storico che conduce ai Faraglioni ed all'Arco Naturale, senza provocare feriti. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha dato incarico agli uffici tecnici comunali di apporre segnaletica per inibire il passaggio del sentiero che partendo da Tragara si inerpica con una ripida gradinata sino a Via Matermania. Il sindaco ha dato anche incarico all'ufficio tecnico di avviare i lavori di ripristino e sgombero dei massi caduti sul piccolo sentiero e di avviare gli interventi cantieristici per poter ripristinare e mettere in condizioni di sicurezza sia la strada che l'intera area.

APPROFONDIMENTI IL DISSESTO Capri, frana Grotta delle Felci: paura tra i bagnanti a Marina... IL DISSESTO Capri: frana il costone di via Pizzolungo, stop alla scalinata per... LA FRANA Maltempo, a Capri smottamento di una massa detriti a Marina Piccola

© RIPRODUZIONE RISERVATA