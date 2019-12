La Funicolare di Capri riapre dopo 24 ore: il Capodanno è salvo

La Funicolare di Capri ha ripreso a funzionare dopo 24 ore dal guasto avvenuto ieri pomeriggio quando a causa del forte vento un grosso tronco era caduto sul tetto dei vagoni tranciando i fili della rete elettrica. Il lavoro dei tecnici e degli operai della Sippic ha consentito di ripristinare il servizio in tempo per la grande festa di fine d'anno di questa sera e così il vagoncino rosso ha ripreso a viaggiare fra Marina Grande e la Piazzetta dalle ore 16 consentendo di smaltire il traffico di passeggeri in arrivo nell'isola azzurra per festeggiare il primo giorno del nuovo anno. Soddisfazione è stata espressa sia dai rappresentanti dell'azienda che gestisce la storica funicolare Sippic sia dagli imprenditori e dai proprietari delle attività commerciali. © RIPRODUZIONE RISERVATA