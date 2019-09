Giallo a Capri, furto milionario di gioielli sullo yacht delle nozze vip

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 12 Settembre 2019, 07:00

Grande e grosso matrimonio cinese con clan di supervip confluiti su Capri in jet privato. Come poteva mancare il giallo? Due milioni e mezzo di dollari in gioielli che si volatilizzano durante i festeggiamenti, riservatissimi e lussuosissimi, per il matrimonio caprese di due stelle del cinema cinese, Jaky Heung (ovvero The Warlords) e Bea Hayden, celebrità di Taiwan (come riferisce il sito 38jiejie.com).Smarrito o rubato che sia, il beauty case della migliore amica della sposa - manco a dirlo pure lei top model di grido nell'ex impero del dragone - è al centro di una storia che pare ricordare «Caccia al ladro» di Hitchcock con il quale condivide lo scenario esclusivo e misteriose figure a muoversi sullo sfondo.