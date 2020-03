Capri ha aderito all’invito del Governo rivolto a tutti i Comuni italiani a partecipare oggi a mezzogiorno al minuto di raccoglimento in onore delle vittime del coronavirus. In una Piazzetta deserta e diversa dal solito, il sindaco Marino Lembo con la fascia tricolore, il vicesindaco Ciro Lembo, gli assessori della giunta comunale ed il comandante della polizia municipale si sono uniti al minuto di silenzio davanti alla sede dei palazzo municipale che esponeva le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

