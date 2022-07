Capri, ancora bagni proibiti nella Grotta Azzurra: tuffo e video per un'intera famiglia

Continua la moda indegna di farsi il bagno nella Grotta Azzurra a Capri e pubblicare il video sui social. Dopo il caso dell' influencer napoletana adesso tocca a un'intera famiglia: «A quanto pare violare le regole in questo sito protetto è la normalità. Una moda indegna che va fermata. Questa volta addirittura a farsi il bagno vietato ci sono i genitori con dei minori. Anche questo caso è stato segnalato alla Guardia Costiera».

Al consigliere regionale di «Europa Verde» Francesco Emilio Borrelli dopo il caso della influencer Rossella Catapano, disegnatrice di gioielli e rampolla di una famiglia che opera in questo settore, che si è voluta fare il bagno nel sito vietato e si è anche fatta riprendere per pubblicare tutto sui social, stanno arrivando decine di video simili. L'ultimo in ordine di tempo è il video che ritrae dei genitori con dei minori che si fanno il bagno all'interno del sito.

«A quanto pare violare le regole in questo sito protetto è la normalità. Il tutto avviene senza alcun intervento dei barcaioli autorizzati sui quali invitiamo la Guardia Costiera a fare i dovuti controlli visto che questi soggetti si tuffano proprio dalle loro imbarcazioni mentre effettuano la visita. Intanto ci risulta che accertamenti sono stati avviati dalla capitaneria di porto di Capri dopo la nostra prima segnalazione sull'influencer di San Giuseppe Vesuviano. Per la responsabile del tuffo proibito è in arrivo una sanzione da 2.064 euro per violazione dell’ordinanza che vieta di fare il bagno nella Grotta Azzurra. Tra l'altro farsi il bagno non solo è vietato proprio per la tutela ambientale del sito ma è anche molto pericoloso: l'ingresso è della grotta basso e stretto e basta un'onda un po' più alta per finire con la testa contro la roccia» dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.