Capri, off limits la grotta Meravigliosa: la scalinata d'accesso ​è pericolante

È stato interdetto l’accesso alla grotta Meravigliosa. Lo ha deciso il sindaco di Capri Marino Lembo che ieri ha firmato l’ordinanza. Il provvedimento si è reso necessario dopo una segnalazione inviata al Comune dalla Capitaneria di Porto. «Per tutelare la pubblica incolumità è necessario interdire il transito sulla scala d’accesso alla Grotta Meravigliosa a causa della instabilità della ringhiera di protezione e del cancello di accesso», ha scritto la Capitaneria. Il sindaco quindi è intervenuto per prevenire i gravi pericoli che avrebbero messo a repentaglio la sicurezza dei visitatori. La stesa ordinanza vieta anche lo sbarco sul piccolo molo che conduce alla scala.

Il progetto per la realizzazione di un piccolo molo e della scalinata che conduce all’interno della grotta risale al 1905 e fu opera del talentuoso architetto napoletano Emilio Mayer, lo stesso ingegnere che progettò e realizzò Via Krupp e la provinciale per Anacapri. Ovviamente, chi non rispetterà l’ordinanza incorre nel reato 650 del codice penale che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206.

La chiusura dell’accesso alla grotta Meravigliosa ha suscitato scalpore tra i tantissimi turisti che amano andare alla scoperta delle bellezze naturali, ma anche tra gli operatori nautici che includono la visita alla grotta nei tour giornalieri dei giri intorno all’isola. Diversamente dalla grotta Azzurra, l’accesso è completamente gratuito e l’impossibilità di visitarla cancella almeno per un periodo limitato l’opportunità di apprezzare una delle meraviglie che l’isola offre. La grotta Meravigliosa infatti è tra i più importanti esempi del panorama speleologico di Capri, poiché il complesso è costituito da due grotte sovrapposte tra loro, la grotta Bianca e la grotta Meravigliosa, così come scrive Ernesto Mazzetti nel suo libro «Le grotte di Capri» (edizione La Conchiglia).

Il nome della prima, «Bianca», deriva dalla colorazione dell’interno più chiaro a causa della presenza di tufo rispetto al colore della roccia calcarea. Il nome della seconda, del tutto meritato, deriva dalla sua conformazione da cattedrale gotica e dalla presenza al suo interno di stalattiti e stalagmiti che suscitano a chi la visita enorme emozione. Da qui, appunto, il nome di grotta Meravigliosa. Quando Mariah Carey, da sola, si avventurò all’interno della grotta venne talmente colpita dalla sacralità del luogo e dallo straordinario e inaspettato scenario, quasi come un palcoscenico sull’acqua, che cominciò a cantare a piena voce l’Ave Maria.