Campania zona rossa, il lockdown spopola anche la Piazzetta di Capri

Primo giorno di lockdown in piazzetta a Capri. Torna a svuotarsi il salotto del mondo che per alcuni mesi aveva gettato alle spalle l’immagine triste e desolata della primavera in conseguenza delle misure anti covid decise dal Governo. Dimenticata la folla dell’estate, il centro della mondanità più conosciuto al mondo si riappropria dell’immagine di piazza di paese, e la chiusura anche dei bar, tradizionale ritrovo dei capresi durante il periodo invernale, accresce la sensazione di solitudine.

Dopo l’entrata in vigore a mezzanotte del dpcm che resterà in vigore fino ai primi di dicembre, questa mattina hanno aperto i battenti solo la farmacia di turno in via Roma, l’edicola ai piedi del Campanile in Piazzetta e il tabaccaio. Tutti gli altri esercizi commerciali hanno rispettato la chiusura festiva settimanale ma domani l’atmosfera sarà la stessa in quanto le saracinesche si alzeranno solo per le attività primarie.

In una diretta facebook, il sindaco Marino Lembo ha assicurato che tutti i servizi essenziali saranno forniti, a partire dall’assistenza domiciliare ad anziani e persone con difficoltà motorie per la consegna della spesa e delle medicine.

Si è già rimessa in moto la macchina del volontariato garantito dal Coc del Comune e dalle associazioni, anche per la distribuzione di mascherine.

Il sindaco Lembo ha promesso alla cittadinanza che si cercherà di limitare al massimo i disagi ed ha concluso la diretta facebook chiosando: «Credo che avendo una stagione turistica che va da marzo ad ottobre, Capri sia abituata ai lockdown invernali, periodo in cui quasi tutte le attività commerciali che non forniscono generi di prima necessità abbassano le saracinesche».

Il sindaco ha promesso in ogni caso vicinanza alla popolazione per ogni potrebbe insorgere, anche dal punto di vista sanitario.

