Capri incontra l’Universiade sul tema «Turismo sportivo volano di passione»

Venerdì 5 Luglio 2019, 19:35

Tra imprese, affari e sentimento il racconto dello sport. Se ne è parlato a Capri nella Sala Donna Lucia Morgano del Gran Hotel Quisisana nell’ambito della rassegna “Eccellenze Reali” che coniuga sport, solidarietà, moda e fashion. Alla presenza di 75 delegati in rappresentanza degli oltre 100 paesi presenti alla XXX Edizione delle Universiadi, conquistati dalla magia dell’isola, hanno relazionato sul tema il Presidente della Stampa Sportiva Mondiale, Gianni Merlo e dal Vice Presidente Nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, la dirigente Anna Paola Voto responsabile Relazioni Istituzionali Universiadi Napoli 2019 in rappresentanza della FISU Coline Fransen dopo i saluti della delegata al turismo della città di Capri Ludovica DI Meglio.Sono intervenuti tra gli altri i delegati, i Campioni olimpici ed ambasciatori CONI: Patrizio Oliva, Franco Porzio, Mauro Sarmiento, il maestro Gianni Maddaloni, il promoter Luciano Cotena, il campione di wrestling Giuseppe King Danza, il rettore dell’università di videogiochi IUDAV Don Patrizio Coppola, i dirigenti calcistici federali Ferdinando Arcopinto e Felicio De Luca, i manager d’impresa Francesco Trebisonda, Asad Ventrella e Chiara Di Gennaro. A nome di FISU e comitato organizzatore Universiadi 2019 Coline Fransen ed Anna Paola Voto hanno ringraziato per l’ospitalità e l’opportunità di poter vivere alla grande famiglia delle Universiadi una giornata a Capra laddove non si svolgono competizioni ma è stata assegnata la medagli dell’allegria. Ha concluso i lavori portando i saluti istituzionali l’assessore Salvatore Ciuccio per la città di Capri.