Capri. Tanta voglia di ripartenza e voglia di estate caprese. Un video a cura di Simone Di Martino, prodotto dal Comitato di Marina Grande e patrocinato dalla Città di Capri, racconta la ripartenza smagliante di Capri dopo la lunga fase Covid-19. I tipici gozzi capresi, le vedute mozzafiato dalle falesie scoscese dell'isola, il quadrante del campanile da cui si arriva al blu infinito, i Faraglioni, la Certosa, Monte Solaro, l'Arco naturale, la Grotta Azzurra con i volti dei giovani che animano questo paradiso calcareo, sono solo alcuni degli scorci condensati nei 120 secondi della clip che ci fanno ripiombare in un soffio nell'isola delle sirene.



Il videoclip si intitola “Capri is back” per sottolineare la voglia di ripartenza degli imprenditori e operatori del turismo dopo il lungo lockdown. L'isola sta vivendo in queste prime settimane di luglio una ripresa graduale dei flussi, per la maggior parte si tratta di presenze italiane e dei limitrofi paesi europei, grandi assenti gli americani e i turisti internazionali ma la cultura dell'ospitalità, che in queste latitudini è di casa dai tempi degli antichi romani, ora è più viva che mai.



