Capri, nella Certosa di San Giacomo il convegno sulla digitalizzazione della Giustizia

Torna sull'isola l’annuale appuntamento con Capri dei Giudici del lavoro e dei Magistrati di tutte le giurisdizioni interessati ai temi dell’innovazione. Dopo l’interruzione del 2020 dovuta alla pandemia (ci fu solo un webinar n.d.r.).

I temi che saranno affrontati quest’anno, sono centrali nel dibattito nazionale: come la pandemia ha inciso sui diritti e doveri dei lavoratori, come sta cambiando e cambierà il processo del lavoro per effetto della Riforma Cartabia. Questi sono stati gli argomenti affrontati all'apertura del pomeriggio dell’8 ottobre. Nel corso della giornata di domani, 9 ottobre, presso la Certosa di San Giacomo si affronterà il tema centrale della Digitalizzazione della Giustizia e della sua modernizzazione, per favorirne la velocizzazione e l’efficacia, conformemente al PNRR ed agli obiettivi europei.

Sarà anche approfondito il tema dell’Ufficio del processo, un istituto nuovo che porterà decine di migliaia di giovani a iniettare nuove energie sia pure per un tempo limitato nella giustizia, per ridurne l’arretrato, grazie ai fondi dell’Europa.

I temi del pomeriggio sono tutti centrati sul versante della Giustizia Ordinaria, Amministrativa e Tributaria.